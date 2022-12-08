Врачи рассказали, почему появляется «вдовий горбик» и что с ним делать

Замечали у женщин уплотнение и утолщение на задней части шеи? Встречается даже у молодых — Леди Гага, Айшвари Рай, Кристина Агилера яркий пример.

Почему образуется «вдовий горбик»:

Прежде всего предлагаем разобраться, в чем причина уплотнения на задней части шеи.

На седьмой шейный позвонок приходится большая нагрузка — при неправильной осанке и наклоне головы вперед, нагрузка усиливается, в этой зоне разрастается соединительная ткань, которая становится дополнительным укрепляющим корсетом для позвонка. Постепенно растет и количество жировой ткани, происходит сдавливание сосудов, застаивается лимфа, уплотнение также растет.

Образовавшаяся «холка» не только эстетический дефект, но и фактор, который сказывается на здоровье.

Вот основные факторы, которые могут привести к появлению «вдовьего горбика»:

Плохая осанка из-за привычек, образа жизни, постоянного перенапряжения мышц плечевого пояса. Например, тяжелый физический труд, постоянное ношение тяжестей на спине/плечах, работа за компьютером или со смартфоном могут приводить к появлению характерного уплотнения на шее.

Остеохондроз, остеопороз, слабость связочного аппарата, травмы шеи. Все это может стать причиной разрастания соединительной ткани, отложения жировых накоплений.

Возрастные перемены. С возрастом происходит ослабление мышц спины. С прогрессированием дегенеративных изменений позвоночника часто усиливается "сутулость", то есть гиперкифоз грудного отдела позвоночника, как следствие, «вдовий горбик» увеличивается.

Лишний вес. Шея — одна из областей, где вполне возможно появление жировых отложений. Это особенно актуально при абдоминальном типе ожирения, когда жировые отложения скапливаются преимущественно в верхней части тела. «Холка» у женщин образуется главным образом в период климакса или при гормональных сбоях, когда из-за снижения выработки женских половых гормонов активней происходит образование жировых накоплений в верхней половине туловища.

Синдром Кушинга — избыточная выработка надпочечниками гормона стресса кортизола. Один из симптомов заболевания — набор веса и появление холки.

Длительный курс лечения некоторыми препаратами. Например, кортикостероидами, которые также могут приводить к повышению уровня кортизола в организме со всеми последствиями.

Что делать?

Чтобы избавиться от проблемы, нужно определиться с ее причинами.

Для этого может понадобиться консультация:

эндокринолога с анализами на уровень гормонов и другими обследованиями;

травматолога-ортопеда для оценки осанки, подтверждения или опровержения диагнозов «остеопороз», «остеохондроз».

Рекомендации по лечению даст врач в зависимости от выявленных причин и подтвержденных диагнозов.

Для профилактики и уменьшения «вдовьего горбика» эффективны такие рекомендации:

следить за осанкой, стараться держать спину и шею ровно, не наклонять голову вперед и вниз;

массаж;

мануальная терапия у врача;

умеренные физические нагрузки, проработка и укрепления мышц шеи и плечевого комплекса;

физиотерапевтические процедуры.

Цель процедур — улучшение кровообращение и сокращение застоя лимфы в проблемной зоне, сокращение жировых отложений.