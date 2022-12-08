Врачи рассказали, почему появляется «вдовий горбик» и что с ним делать
Замечали у женщин уплотнение и утолщение на задней части шеи? Встречается даже у молодых — Леди Гага, Айшвари Рай, Кристина Агилера яркий пример.
Почему образуется «вдовий горбик»:
Прежде всего предлагаем разобраться, в чем причина уплотнения на задней части шеи.
На седьмой шейный позвонок приходится большая нагрузка — при неправильной осанке и наклоне головы вперед, нагрузка усиливается, в этой зоне разрастается соединительная ткань, которая становится дополнительным укрепляющим корсетом для позвонка. Постепенно растет и количество жировой ткани, происходит сдавливание сосудов, застаивается лимфа, уплотнение также растет.
Образовавшаяся «холка» не только эстетический дефект, но и фактор, который сказывается на здоровье.
Вот основные факторы, которые могут привести к появлению «вдовьего горбика»:
Плохая осанка из-за привычек, образа жизни, постоянного перенапряжения мышц плечевого пояса. Например, тяжелый физический труд, постоянное ношение тяжестей на спине/плечах, работа за компьютером или со смартфоном могут приводить к появлению характерного уплотнения на шее.
Остеохондроз, остеопороз, слабость связочного аппарата, травмы шеи. Все это может стать причиной разрастания соединительной ткани, отложения жировых накоплений.
Возрастные перемены. С возрастом происходит ослабление мышц спины. С прогрессированием дегенеративных изменений позвоночника часто усиливается "сутулость", то есть гиперкифоз грудного отдела позвоночника, как следствие, «вдовий горбик» увеличивается.
Лишний вес. Шея — одна из областей, где вполне возможно появление жировых отложений. Это особенно актуально при абдоминальном типе ожирения, когда жировые отложения скапливаются преимущественно в верхней части тела. «Холка» у женщин образуется главным образом в период климакса или при гормональных сбоях, когда из-за снижения выработки женских половых гормонов активней происходит образование жировых накоплений в верхней половине туловища.
Синдром Кушинга — избыточная выработка надпочечниками гормона стресса кортизола. Один из симптомов заболевания — набор веса и появление холки.
Длительный курс лечения некоторыми препаратами. Например, кортикостероидами, которые также могут приводить к повышению уровня кортизола в организме со всеми последствиями.
Что делать?
Чтобы избавиться от проблемы, нужно определиться с ее причинами.
Для этого может понадобиться консультация:
эндокринолога с анализами на уровень гормонов и другими обследованиями;
травматолога-ортопеда для оценки осанки, подтверждения или опровержения диагнозов «остеопороз», «остеохондроз».
Рекомендации по лечению даст врач в зависимости от выявленных причин и подтвержденных диагнозов.
Для профилактики и уменьшения «вдовьего горбика» эффективны такие рекомендации:
следить за осанкой, стараться держать спину и шею ровно, не наклонять голову вперед и вниз;
массаж;
мануальная терапия у врача;
умеренные физические нагрузки, проработка и укрепления мышц шеи и плечевого комплекса;
физиотерапевтические процедуры.
Цель процедур — улучшение кровообращение и сокращение застоя лимфы в проблемной зоне, сокращение жировых отложений.
Опубликовано: Ангелина Крент