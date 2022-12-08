Эксперты пояснили, почему мужчинам полезно есть имбирь

Регулярное употребление имбиря снижает риск простатита и повышает физическую активность.

Вся ценность имбиря - в его корне. В нем есть множество витаминов, эфирных масел, полезных жирных кислот. Его корень содержит хром, железо, цинк, кальций, магний, фосфор, калий, марганец, кремний.

Корень имбиря богат аминокислотами, что дает согревающий эффект и позволяет растению с легкостью бороться с вирусами, оказывать потогонное и отхаркивающее действие, сообщает Рамблер.

Представители восточной культуры подают к столу маринованный имбирь - считается, что такой продукт может защитить от паразитов, которые есть в сырой рыбе. Беременным женщинам рекомендуют включать в меню имбирь, чтобы смягчить симптомы токсикоза.

А для мужчин польза имбиря заключается в том, что он стимулирует потенцию за счет прилива крови к интимным зонам. Регулярное употребление имбиря снижает риск простатита и повышает физическую активность.

Чтобы активировать полезные свойства корня имбиря, достаточно просто разжевать небольшой кусочек. Компоненты и эфирные масла таким образом будут всасываться в слизистую рта, и предотвратят распространение инфекции.

Но не нужно злоупотреблять имбирем при больном желудочно-кишечном тракте, гастрите, язве желудка. Также нельзя употреблять имбирь при высокой температуре, так как его согревающие свойства могут усилить жар.