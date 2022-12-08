Reuters: 858 миллиардов $ составит оборонный бюджет США на 2023 год

Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов.

8 декабря информационное агентство Reuters сообщает, что палата представителей Конгресса США на заседании в четверг, одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 в размере 858 миллиардов $,в прошлом году объем расходов на оборону составил $778 миллиардов.

Сообщается, что на помощь Украине предлагается выделить из оборонного бюджета 800 миллионов долларов, на ослабление России в Европе планируется выделить 6 млрд долларов, включены расходы, направленные на сокращение зависимости от РФ в различных сферах, также Вашингтон планирует добиваться исключения России из G20, также есть пункт по усилению антироссийских санкций.

Отмечается, что голосование по документу продолжается и теперь его рассмотрит сенат США, а затем он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.