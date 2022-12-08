В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против пятидневного отключения света

Недовольные одесситы перекрыли дорогу из-за пятидневного отсутствия света в их доме и пьяных электриков.

8 декабря украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли автомобильное движение из-за того, что в их доме уже 5 дней отсутствует электроснабжение.

Одесситы утверждают, что свет в их доме пропал после возгорания щитового кабеля, который до сих пор не могут починить местные власти, а только присылают пьяных электриков.