В Одессе перекрыли дорогу в знак протеста против пятидневного отключения света
2022-12-08 23:10
Недовольные одесситы перекрыли дорогу из-за пятидневного отсутствия света в их доме и пьяных электриков.
8 декабря украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли автомобильное движение из-за того, что в их доме уже 5 дней отсутствует электроснабжение.
Одесситы утверждают, что свет в их доме пропал после возгорания щитового кабеля, который до сих пор не могут починить местные власти, а только присылают пьяных электриков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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