Схема продажи битых автомобилей, что нужно знать при выборе авто и как не купить проблему

При покупке автомобиля на вторичном рынке, не стоит рассчитывать на полную честность продавца, который заверяет: «машина ни разу не была в ДТП».

При покупке автомобиля на вторичном рынке, не стоит рассчитывать на полную честность продавца, который заверяет: «машина ни разу не была в ДТП».

Статистика говорит, что на авторынке не просто часто встречаются битые автомобили, а очень часто.

Стоит отметить, что авто, которое было в аварии может пытаться продать не только опытный перекупщик, но и обычный продавец, ведь это крайне выгодное дело.

«Автопарус» решил рассказать почему так важно самому уметь определить признаки автомобиля, который был в аварии и на что нужно обратить внимание при покупке.

Схема продажи битых автомобилей

Нередко можно увидеть объявления, где напрямую продают разбитые или очень разбитые автомобили. На них обращают внимание перекупщики, скупают самые «вкусные» или ходовые экземпляры, рихтуют, ремонтируют, красят, а потом перепродают как целый автомобиль.

При этом ценник битого автомобиля вкупе с трудозатратами увеличивается минимум в 1,5-2 раза.

Покупателю часто говорят, что состояние автомобиля как нового и даже предлагают приличную скидку. Основной аргумент при вопросе почему вы делаете скидку именно мне – срочно нужны деньги на переезд, лечение, строительство или других нужд.

Естественно, любой неопытный автолюбитель хочет купить хороший красивый автомобиль за приятную стоимость. Как правило, это тема выигрышна только для продавца, а новый владелец «почти нового» автомобиля кусает локти буквально через день после покупки.