Схема продажи битых автомобилей, что нужно знать при выборе авто и как не купить проблему
При покупке автомобиля на вторичном рынке, не стоит рассчитывать на полную честность продавца, который заверяет: «машина ни разу не была в ДТП».
При покупке автомобиля на вторичном рынке, не стоит рассчитывать на полную честность продавца, который заверяет: «машина ни разу не была в ДТП».
Статистика говорит, что на авторынке не просто часто встречаются битые автомобили, а очень часто.
Стоит отметить, что авто, которое было в аварии может пытаться продать не только опытный перекупщик, но и обычный продавец, ведь это крайне выгодное дело.
«Автопарус» решил рассказать почему так важно самому уметь определить признаки автомобиля, который был в аварии и на что нужно обратить внимание при покупке.
Схема продажи битых автомобилей
Нередко можно увидеть объявления, где напрямую продают разбитые или очень разбитые автомобили. На них обращают внимание перекупщики, скупают самые «вкусные» или ходовые экземпляры, рихтуют, ремонтируют, красят, а потом перепродают как целый автомобиль.
При этом ценник битого автомобиля вкупе с трудозатратами увеличивается минимум в 1,5-2 раза.
Покупателю часто говорят, что состояние автомобиля как нового и даже предлагают приличную скидку. Основной аргумент при вопросе почему вы делаете скидку именно мне – срочно нужны деньги на переезд, лечение, строительство или других нужд.
Естественно, любой неопытный автолюбитель хочет купить хороший красивый автомобиль за приятную стоимость. Как правило, это тема выигрышна только для продавца, а новый владелец «почти нового» автомобиля кусает локти буквально через день после покупки.
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Итак, как распознать битый автомобиль
При грамотном подходе распознать битый автомобиль не так сложно, как кажется на первый взгляд. Прежде всего должна насторожить заниженная цена или немалые уступки продавца: подгоню, покажу, расскажу, все сделаю для вас.
В наши дни проще взять кредит и вернуть его под минимальные проценты, чем в спешке продавать «почти новый» или «очень хороший» автомобиль на 20-30% ниже рыночной стоимости. Конечно, от битой, но отремонтированной машины хорошими специалистами не всегда обязательно отказываться.
Однако для реальной оценки повреждений нужен хороший эксперт. Если оценка будет сделана неправильно, на ваши плечи могут лечь огромные затраты.
Обязательно обратите внимание на лакокрасочное покрытие. Если у автомобиля приличный пробег, где-то обязательно должны быть сколы: на бампере, крыльях, капоте или других открытых местах. Как бы аккуратно прошлый владелец не ездил, со временем сколы в любом случае появляются. Это касается и порогов – от обуви всегда остаются мелкие следы. Если их мало или нет вообще – пороги меняли или попросту перекрашивали.
Отдельно стоит отметить кузов. Битый автомобиль точно будет иметь неровности, особенно очевидные, если ремонт был произведен на скорую руку. Части автомобиля также не должны стоять почти внахлест. Большие зазоры также расскажут об аварийном прошлом.
Вообще, «кузовщина» может выдать битый авто по очень многим причинам: нечеткость закрывания дверей, лишние скрипы, заедания замков или просто их плохая работа. А еще не забывайте осмотреть болты, они должны быть прокрашены. Если сомневаетесь, просто сравните подозрительный крепеж с другим или несколькими крепежами автомобиля.
Салон – важная часть для осмотра. Чаще всего распознать битый автомобиль можно по тому, что обшивка салона плохо прикреплена.
Уверенно ее закрепить может только очень хороший специалист. Причем на заводах отдельные детали салона вообще свариваются отдельно: применяется точечная сварка, а стыки уплотняются специальным герметиком. Обратите внимание, что заводской герметик не выдает швов – они ровные и аккуратные.
Вы скажете, что в современных автомастерских также применяют точечную сварку. Да, но если присмотреться, то несложно понять – в мастерских точки не будут такими же ровными, как заводские даже если очень сильно постараться. Особенно швы выдают битый автомобиль на стыках в труднодоступных, но заметных местах.
Потому что на заводе детали ставятся в определенной последовательности, а при ремонте – как будет удобнее мастеру, который порой не сможет достать до того или иного места после закрепления очередной детали. По сути, сверху это все грунтуется и закрашивается, но видимости заводской работы все равно нет.
Качество покраски заслуживает пристального внимания. Цветовых переходов вообще быть недолжно, особенно на местах примыкания резиновых деталей. Это снова к вопросу последовательности завода и отдельного мастера. Последнему удобнее закрепить что-то на кузове, а потом покрасить, на заводе существует строгая последовательность и так не делают. При этом рассмотреть цветовые переходы можно только при хорошем освещении.
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Несколько советов
– Перед приездом на осмотр попросите продавца вымыть автомобиль. Слой пыли может скрыть ошибки колеровщиков.
– Обойдите машину со всех сторон. Кузов должен быть правильной симметричной формы. Не заводская сборка даже при большом профессионализме мастера выдаст себя в том или ином месте. Придирчиво осматривайте каждый элемент.
– Если вы все же не уверены, перекрашен ли автомобиль – попросите толщиномер. Он есть практически в каждой мастерской, где его попросту можно одолжить на пару часов для осмотра понравившегося автомобиля.
– Проверьте важные для полноценного функционирования детали автомобиля (в том числе и бортовой компьютер, который может показывать ошибки).
«Автопарус» рекомендует автолюбителям не ввязываться в схему покупки битых автомобилей.
Однако такие транспортные средства могут прослужить немало времени и не вызывать головную боль владельца. Именно поэтому, если вы все-таки решили покупать битый автомобиль, возьмите на осмотр эксперта.
Опубликовано: Дмитрий Летов
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