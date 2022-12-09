Петкович: Сербия рассмотрят вариант возвращения силовиков в Коссово
2022-12-09 06:02
Директор Канцелярии по Косово и Метохии заявил о том, что Белград рассмотрит вариант возвращения сил безопасности в Коссово.
Правительство Сербии рассмотрит вариант возвращения до тысячи сотрудников силовых структур в Косово и Метохию из-за спорных шагов, которые предприняла Приштина, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович.
"Белград рассмотрит вариант возвращения до 1 тысячи нашил сил поддержания безопасности на территорию Косово и Метохии в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН", - сказал он.
Петкович напомнил слова президента Сербии Александра Вучича, который заявил, что "Белград больше никогда не допустит погромов в сербских районах Коссово.
Опубликовано: Максим Алексеев
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