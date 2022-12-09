Болгарии и Румынии отказали в принятии в Шенгенскую зону

Есть согласие стран ЕС на допуск Хорватии в Шенгенскую зону, где нет внутреннего пограничного контроля.

Решение о расширении зоны было принято министрами внутренних дел ЕС на встрече в Брюсселе в январе. В то же время не было дано согласия на прием Болгарии и Румынии.

"Я разочарована и опечалена", — сказала комиссар внутренних дел Илва Йоханссон,

Она подчеркнула, что и Болгария, и Румыния выполнили все условия. Обе страны стучатся в Шенгенскую зону уже 11 лет .

Не дали согласия на их прием в зону Нидерланды и Австрия.