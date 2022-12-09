Болгарии и Румынии отказали в принятии в Шенгенскую зону
2022-12-09 07:09
Есть согласие стран ЕС на допуск Хорватии в Шенгенскую зону, где нет внутреннего пограничного контроля.
Решение о расширении зоны было принято министрами внутренних дел ЕС на встрече в Брюсселе в январе. В то же время не было дано согласия на прием Болгарии и Румынии.
"Я разочарована и опечалена", — сказала комиссар внутренних дел Илва Йоханссон,
Она подчеркнула, что и Болгария, и Румыния выполнили все условия. Обе страны стучатся в Шенгенскую зону уже 11 лет .
Не дали согласия на их прием в зону Нидерланды и Австрия.
Опубликовано: Николай Скира
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