Это не вены: стала известна причина нездоровья Баскова

Представитель артиста Наумова сообщила, что у артиста травмированы связки на ноге, ему сделали операцию, но сейчас уже все нормализовалось.

Марина Наумова, которая является представителем Николая Баскова, рассказала Telegram-каналу SHOT, что певец перенес операцию на ноге.

По ее словам, именно этим обусловлена малая подвижность артиста на сцене во время выступлений.

Ранее в сети появился видеоролик, где Басков почти неподвижно стоит на сцене, а потом с чужой помощью с трудом идет вниз по лестнице.

Наумова пояснила: у артиста «травмированы связки на ноге. Ему сделали операцию». Она также добавила, что сейчас уже все нормализовалось, Басков передвигается самостоятельно, хотя и не очень быстро, сообщает Рамблер.

Представитель артиста подчеркнула: информация, будто Басков имеет проблемы с венами на ногах, на самом деле не соответствует действительности. Наумова признала, что операций на венах у Николая не было, он не пользуется костылями и врачи не ставили ему жесткие диагнозы