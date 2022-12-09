Суспільне: На военной базе РФ в Бердянске произошли мощные взрывы

На российской военной базе в Бердянске на юге Украины произошло три мощных взрыва, за которыми последовали 15 более мелких, сообщает портал "Суспільне".

По информации портала, который ссылается на лояльную Киеву экс-главу администрации Бердянска Викторию Галицыну, на месте происшествия произошел крупный пожар.

Сообщается, что на базу отправились почти все имевшиеся в городе машины скорой помощи и пожарные машины.

До начала российской военной операции в городе жило более 100 000 человек. Бердянск, расположенный на Азовском море, был захвачен российской армией 27 февраля, через три дня после начала СВО.

Во второй половине марта утонул находившийся в Бердянске российский большой десантный корабль "Саратов", принадлежащий Черноморскому флоту. Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара