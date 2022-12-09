13-летний Jaguar Елизаветы II продан на аукционе за сумму, в семь раз выше рыночной

13-летний Jaguar, на котором Елизавета II ездила по поместью в Виндзоре, был продан на аукционе за 43 000 фунтов стерлингов. Это в семь раз выше обычной рыночной цены.

Королева Елизавета II, если говорить о личных автомобилях, особенно любила внедорожник Land Rover Defender. У нее также был универсал Jaguar X-Type в Виндзорском замке. Иногда она сама садилась за руль.

Через три месяца после смерти королевы изумрудный ягуар был продан британскому аукционному дому Historics Auctioneers. Машина ушла с молотка за 43 тысячи фунтов. По оценкам Daily Mail, это в семь раз превышает обычную рыночную цену, составляющую около 5000 фунтов.

Автомобиль имеет относительно небольшой пробег — 72 544 мили, или менее 117 000 км, и 3-литровый двигатель V6 мощностью 230 л.с. У автомобиля автоматическая коробка передач, полный привод и стеклянный люк.

Интерьер отделан деревом и кожей. Доказательством того, что Jaguar был приспособлен к требованиям монарха, является наличие в багажнике специального чехла, защищающего от повреждений, причиняемых собаками. Ее корги, должно быть, путешествовали вместе с хозяйкой.