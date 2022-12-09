Звезда «Курьера» Федор Дунаевский хочет отнять у жены детей

Для артиста стало шоком, что супруга Ирина написала в исковом заявлении, будто у них никаких споров относительно дочери Нины и сына Стефана нет.

Жена Федора Дунаевского после 17 лет брака подала на развод. Ирина требует определения места жительства их общих детей с матерью, и ждет от актера алименты на их содержание.

Но звезда «Курьера» не согласен с такими условиями, он возмущен поведением супруги, сообщает СтарХит.

В своем иске женщина уточнила: никаких споров относительно дочери Нины и сына Стефана нет. По обоюдному согласию они проживают с ней. Для 53-летнего отца этот факт стал сюрпризом, и Дунаевский намерен добиваться справедливости в суде.

Федор Леонидович во встречном иске дал пояснения по обстановке в семье. В частности, актер полагает, что материальное положение ответчицы, а также морально-психологический климат не обеспечивают ею надлежащих условий для содержания детей.

«Ириной Евгеньевной в общей квартире была создана невыносимая обстановка, она показательно отстранялась, не хотела общаться. Дунаевский был вынужден оставить жилплощадь, которую ранее подарил супруге. С этого момента 8-летняя дочь почти лишена возможности общаться с папой, — отметил изданию адвокат Федора Сергей Жорин. — Мать препятствует встречам отца с Ниной, формирует в глазах ребенка его негативный образ».

15-летний Стефан проживает отдельно, а не с матерью, как женщина указала в исковом заявлении, тем самым обманув суд. Подросток просто был вынужден съехать по причине некомфортной обстановки и постоянных скандалов.

По слухам, причиной расставания пары могла стать измена, но не со стороны артиста. Знакомая пары Юлия рассказала, что "загуляла Ира в открытую, с каким-то массажистом. Она стала в присутствии детей унижать их отца. Учителя в школе, воспитатели в детском саду, руководители кружков в лицо знают только Федю. А на дне рождения Нины в нынешнем году Ирина вообще напилась и при куче свидетелей и устроила дебош".