Онколог предупредил, что сиплый голос может быть симптомом рака легкого

На возникновение онкологии легких влияют такие факторы, как курение табака, хронический бронхит, радиация, пневмония, туберкулез.

Один из распространенных и самых агрессивных видов опухоли – рак легкого. Об этом Газете.ру заявила клинический онколог Салим Нидаль.

Медик рассказала, что о ней могут сигнализировать такие симптомы, как одышка, боли в груди, кашель с небольшой примесью крови, снижение аппетита, потеря веса.

Врач также добавила, что появление осиплости голоса может свидетельствовать о том, что заболевание запущено.

“Опухоль разрастается, сдавливает блуждающий нерв и вызывает частичный паралич голосовых мышц”, — пояснила Нидаль.

Факторы, которые влияют на возникновение онкологии легких, - курение табака, хронический бронхит, радиация, пневмония, туберкулез. А также - вдыхание пыли асбеста. Если присутствует хотя бы один из них в вашей жизни, онколог рекомендует ежегодно делать КТ легких (хотя бы флюорографию).