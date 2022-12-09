Психологи подтвердили, что рост влияет на характер человека

Невысокие мужчины чаще женщин проявляют нарциссизм, то есть постоянно требуют проявления к ним уважения и стараются впечатлить женщин.

Бытует мнение, что рост отражается на характере: чем он ниже, тем сильнее человека гложет чувство собственной неполноценности. И тем чаще он хочет компенсировать недостающие сантиметры возможными способам, в том числе - с помощью демонстрации своей власти, агрессивного поведения, сообщает Вокруг света.

Оказалось, что доля истины в этом есть. В частности, это подтвердили результаты исследований ученых. В них участвовали 367 мужчин и женщин. Выяснилось, что низкорослые участники обоих полов не были удовлетворены своим ростом, и им было присуще давление на окружающих психологически.

Оказалось, они на самом деле склонны к манипуляции другими людьми, конфликтам с окружающими. У них имеются проблемы с эгоцентризмом и слабая эмпатия.

Как показали результаты, невысокие мужчины чаще женщин проявляли нарциссизм, то есть постоянно требовали проявления к ним уважения и старались впечатлить женщин.

А миниатюрные женщины, как оказалось, чаще идут на обман для того, чтобы казаться более желанными либо извлечь некую выгоду.

При этом к самому токсичному виду людей психологи относят нарциссов. Такие люди стараются поддерживать образы успешных, положительных и привлекательных.

У нарциссов гипертрофированное чувство собственной значимости, они часто преувеличивают свои таланты и ожидают восхищения. Часто эти люди используют других для достижения своих целей.