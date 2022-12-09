Лукашенко пришёл пешком на саммит ЕАЭС из-за автомобилей Mercedes, которые не заводятся

Президенту Беларуси пришлось прийти пешком на заседание саммита ЕАЭС из-за «слабых» автомобилей Mercedes, которые не заводятся.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко был вынужден идти пешком на заседание саммита лидеров государств-членов Евразийского экономического союза, который проходит в Бишкеке.

Лукашенко рассказал, что пошёл пешком на встречу со своими коллегами по ЕАЭС из-за того, что «слабые» автомобили немецкой марки Mercedes-Benz не заводятся.