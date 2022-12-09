Путин: коллективный Запад использует украинский народ как пушечное мясо
2022-12-09 12:25
Президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад превратил Украину в свою колонию и использует украинский народ как пушечное мясо.
9 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в своём видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ заявил о том, что Запад фактически превратил Украину в свою колонию.
Путин отметил факт того, что западные страны «цинично используют украинский народ как пушечное мясо, как таран против России», накачивая киевский режим оружием и отправляя в зону проведения спецоперации иностранных наёмников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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