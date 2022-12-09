Пугачева и Галкин посетили концерт группы Би-2 в Израиле

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин пришли на выступление российского коллектива "Би-2".

Группа "Би-2" выступила с концертом в израильской столице Тель-Авиве.

Музыканты собрали полный зал поклонников. Среди зрителей оказалась и чета Пугачева-Галкин.

Появление артистов вызвало восторг у пришедших на концерт. Люди выстроились в очередь, чтобы сделать фото со знаменитостями.

"Би-2" вывели на большой экран изображение звездной пары.