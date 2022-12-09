Поклонники заподозрили, что Вера Брежнева ждет ребенка
Во время концерта в Риге у нее заметили округлившийся животик. Вера не однажды признавалась, что мечтает о третьем ребенке.
40-летняя певица Вера Брежнева во время выступления в Риге спровоцировала слухи о своей личной жизни.
Звезда вышла на сцену в очень просторном шелковом платье, и многие заметили, что под ним виден округлявшийся животик.
Чтобы отвлечь внимание зрителей от своих форм, Вера постоянно прикрывала живот боа. Ранее стройная звезда балахонов не любила - наоборот, старалась подчеркивать фигуру. Но на этот раз изменила своей традиции, сообщает Рrozvezd.
Публика заволновалась: не в положении ли певица? Вера не однажды признавалась, что мечтает о третьем ребенке, однако ждала некого знака свыше.
Вероятно, этот момент настал. В туре певицу сопровождал ее муж и продюсер Константин Меладзе. От двух предыдущих отношений у Веры Брежневой есть две дочери, а Меладзе от бывшей жены - трое детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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