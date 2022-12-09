Лукашенко: НАТО хотело в 2020 году захватить Беларусь и напасть на Россию

Лукашенко рассказал о том, как НАТО хотело напасть на Российскую Федерацию.

Белорусское информационное агентство БелТА приводит слова Лукашенко о планах НАТО напасть на Российскую Федерацию.

Лукашенко заявил, что НАТО планировало благодаря протестам 2020 года сменить в Беларуси власть и выйти к границам Смоленской области.

Также он отметил, что после этого Запад хотел начать войну на Донбассе и вторгнуться в Россию.

"Мы точно знаем (в ближайшее время, я Путину сказал, мы обнародуем эти факты), как они должны были после 2020 года - мятежа в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу Смоленской области с войсками НАТО (захватят у нас власть), начать войну против России с Донбасса", - приводит БелТА слова Лукашенко.