Лукашенко рассказал о планах НАТО по захвату Беларуси

Белорусский лидер рассказал, что страны НАТО намеревались захватить Беларусь.

НАТО в 2020 году хотело использовать протесты в Республике Беларусь для захваты власти в стране, рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал о том, что североатлантический альянс хотел сначала захватить Беларусь и выйти к западной границе России, а затем начать войну на Донбассе.

Это, по словам белорусского лидера, должно было произойти в 2021-2022 годах.

"Оттуда должна была начаться война в 2021-м, может, 2022 году. Россия сработала на опережение", - рассказал Лукашенко.