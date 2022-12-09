Министр обороны Польши объявил о мобилизации и подготовке к войне с Россией

В Польше началась мобилизация, призовут огромное количество бывших военнослужащих.

"Мы хотим мира, поэтому будем готовиться к войне", - такое заявление сделал Министр обороны Польше. Он объявил о начале мобилизации в стране.

По словам главы польского оборонного ведомства. Он заявил, что в 2023 году будет проходить призыв военнообязанных для участия в сборах.

Отмечается, что будут призваны 200 тысяч человек в возрасте от 19 до 55 лет из числа военных запаса, а также тех, кто в армии не служил.

"Это узкая группа людей, которые обладают определенными навыками и определенной квалификацией, и служба которых в польской армии была бы очень полезной", - заявил глава отдела призыва армии Польши Мирослав Брысь.