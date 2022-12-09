Ученые нашли способ уничтожения самой опасной бактерии в мире

Золотистый стафилококк, вызывающий пневмонии и заражение крови, нельзя вылечить антибиотиками.

Метициллин-резистентный золотистый стафилококк до недавнего времени вызывал у людей неизлечимые заболевания.

Из-за этого инфекцию часто называют "золотистым стафилококком со множественногй лекарственной устойчивостью".

Но стараниями команды ученых из Университета Бата было обнаружено соединение, делающее злостную бактерию уязвимой перед антибиотиками.

Это чудодейственное соединение под названием полиамин разрушает клеточную мембрану бактерии.

Как показали исследования, полиамин оказался эффективным против всех штаммов злостной бактерии и приводит к прекращению ее роста.

Учеными было выяснено, что полиамин может восстановить чувствительность штаммов бактерий со множественной лекарственной устойчивостью к антибиотикам ванкомицин, оксациллин и даптомицин, что со временем поможет медикам снова контролировать опасные инфекции.

Полиаминами называются природные соединения, присутствующие в большинстве живых организмов.

Раньше считалось, что они необходимы для жизни всего живого, но теперь выяснилась их токсичность для метициллин-резистентного золотистого стафилококка.

Это открытие обещает стать настоящим прорывом в медицине.