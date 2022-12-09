ВС РФ уничтожили 6 пусковых установок РСЗО MARS II и MLRS в селе Шевченковское

В минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили 6 пусковых установок РСЗО MARS II и MLRS противника в селе Шевченковское Запорожской области.

9 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил о том, что служащие армии России в районе поразили позиции Вооружённых сил Украины в районе села Шевченковское Запорожской области.

Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения временных огневых позиций бойцов ВСУ служащими ВС РФ были уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS американского производства и MARS II немецкого.