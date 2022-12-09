Патриоты РФ призывают не впускать в страну Пугачеву, собравшуюся на родину в Новый год

Патриотически настроенные россияне категорически против того, чтобы певица Алла Пугачева приезжала в Россию на новогодние праздники.

Двойник Аллы Пугачевой, крымчанин Александр Калатура на днях озвучил информацию о том, что артистка собирается приехать в Новый год в Москву.

Россияне настроены против этой затеи.

Особо ярые патриоты призывают власти закрыть артистке въезд в страну.