Патриоты РФ призывают не впускать в страну Пугачеву, собравшуюся на родину в Новый год

APS
2022-12-09 16:49

Патриотически настроенные россияне категорически против того, чтобы певица Алла Пугачева приезжала в Россию на новогодние праздники.

Двойник Аллы Пугачевой, крымчанин Александр Калатура на днях озвучил информацию о том, что артистка собирается приехать в Новый год в Москву.

Россияне настроены против этой затеи.

Особо ярые патриоты призывают власти закрыть артистке въезд в страну.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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