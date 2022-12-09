Путин выразил разочарование словами Ангелы Меркель о Минских соглашениях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что разочарован словами экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
9 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке заявил о том, что слова бывшего федерального канцлера Германии Ангелы Меркель были неожиданными и разочаровывающими.
Путин отметил, что заключённые в столице Беларуси в 2014 году соглашения никто не собирался исполнять, поэтому, возможно, стоило начать спецоперацию раньше, чтобы не допустить накачивания Украины западным оружием и спасти множество человеческих жизней.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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