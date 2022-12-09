«Это наш газ»: спикер парламента Молдавии Гросу огрызнулся на слова Путина

Концерн «Газпром» выяснил, что часть газа, направляемого в Молдавию, оседает на Украине, а до республики не доходит.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу огрызнулся на слова лидера России Владимира Путина, заявившего о необходимости разобраться, почему Кишинев приобретаемый у «Газпрома» газ хранит на Украине.

Не скрывающий своей русофобии лидер правящей в Молдавии президентской партии «Действие и солидарность» ехидно заметил, мол, "у каждого свое возмущение".

«Это наш газ, мы за него заплатили до последнего кубометра. И сами решим, где наш газ хранить», — заявил Гросу.

Как напоминают СМИ, в конце ноября «Газпром» выяснил, что часть газа, направляемого в Молдавию, не доходит до республики и оседает на Украине. Кишинев после этого получил предупреждение. Если ситуация сохранится, объем поставок будет сокращен.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну тогда поспешил заступиться за киевский режим, по сути, ворующий молдавский газ, в то время как республика переживает кризис энергоресурсов. Он назвал газ, остающийся в украинском трубопроводе, «резервом и сбережениями Молдавии», который российской стороне будет оплачен.

После заявления Путина правительство Молдавии засекретило информацию об объемах резервов энергоресурсов и месте их нахождения.