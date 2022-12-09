Суд в Москве приговорил Илью Яшина к 8,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

Суд в Москве приговорил признанного в России иноагентом экс-депутата Илью Яшина к 8,5 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на корреспондента в зале суда, сообщило о том, что Мещанский суд Москвы приговорил бывшего депутата Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за распространение ложной информации об убийствах служащими ВС РФ гражданских в городе Буча Киевской области.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке рассказал журналистам, что считает нецелесообразным подвергать сомнению решения столичного суда в отношении Яшина.