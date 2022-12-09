Путин призвал не верить никому, кроме него

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что нельзя верить никому, кроме него.

9 президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки о том, можно ли верить военкорам или Министерству обороны РФ о проблемах с обмундированием солдат, заявил о том, что в современных реалиях можно верить только ему.

Путин добавил, власти России практически каждый день обсуждают и решают проблемы, которые связаны с обмундированием служащих ВС РФ, совместно с российским оборонным ведомством.