Певица Наталия Власова обвинила коллегу Елену Ваенгу в воровстве ее мелодии

Артистки когда-то подружились в училище при консерватории, но потом между ними дважды пробежала черная кошка.

Певица Наталия Власова в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» раскрыла причину своего конфликта с коллегой по цеху Еленой Ваенгой, сообщает Рамблер.

Артистки когда-то подружились в училище при консерватории, но после бурного успеха песни Наталии «Я у твоих ног» Елена перестала общаться с подругой.

Через несколько лет Ваенга призналась, что ее тогда «задушила жаба». После этого девушки возобновили отношения, но их хватило ненадолго.

В одной из композиций Ваенги Власова неожиданно услышала свою мелодию, и обвинила подругу в плагиате.

«Это самое чудовищное, что я вообще слышала в жизни. Была пауза примерно с минуту, а потом проклятья, о существовании которых я даже не знала», — рассказала певица.