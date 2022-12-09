Певица Наталия Власова обвинила коллегу Елену Ваенгу в воровстве ее мелодии
Артистки когда-то подружились в училище при консерватории, но потом между ними дважды пробежала черная кошка.
Певица Наталия Власова в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» раскрыла причину своего конфликта с коллегой по цеху Еленой Ваенгой, сообщает Рамблер.
Артистки когда-то подружились в училище при консерватории, но после бурного успеха песни Наталии «Я у твоих ног» Елена перестала общаться с подругой.
Через несколько лет Ваенга призналась, что ее тогда «задушила жаба». После этого девушки возобновили отношения, но их хватило ненадолго.
В одной из композиций Ваенги Власова неожиданно услышала свою мелодию, и обвинила подругу в плагиате.
«Это самое чудовищное, что я вообще слышала в жизни. Была пауза примерно с минуту, а потом проклятья, о существовании которых я даже не знала», — рассказала певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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