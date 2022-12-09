Президент Путин заявил о запоздалой реакции России на ситуацию в Украине
2022-12-09 17:46
Президент России заявил, что действовать в Украине нужно было раньше, но Москва надеялась на мирное урегулирование конфликта.
России нужно было начинать действовать в Украине раньше, но мы надеялись на мирное урегулирование конфликта, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Видимо, мы позно сориентировались. Может быть нужно было раньше все это начинать. Мы просто надеялись договориться в рамках Минских соглашений", - сказал глава российского государства.
Ранее бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения нужны были для того, чтобы "дать Украине время на усиление,
Опубликовано: Максим Алексеев
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