Президент Путин заявил о запоздалой реакции России на ситуацию в Украине

Президент России заявил, что действовать в Украине нужно было раньше, но Москва надеялась на мирное урегулирование конфликта.

России нужно было начинать действовать в Украине раньше, но мы надеялись на мирное урегулирование конфликта, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

"Видимо, мы позно сориентировались. Может быть нужно было раньше все это начинать. Мы просто надеялись договориться в рамках Минских соглашений", - сказал глава российского государства.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что минские соглашения нужны были для того, чтобы "дать Украине время на усиление,