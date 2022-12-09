Диетологи объяснили, как питаться зимой, чтобы сохранить здоровье
В меню должна быть рыба, корнеплоды, орехи и цитрусовые. В холода также рекомендуют включать в рацион супы и бульоны.
Нутрициолог Елена Свиридова отметила, что в холодный период человеку недостает многих веществ, которые необходимы для правильного функционирования организма. Какие продукты в рационе помогут их восполнить?
«Главное – больше воды. Люди зимой проводят много времени в помещениях, где включено отопление, и организму для правильного функционирования нужно восполнять количество потерянной влаги», – пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
По словам Свиридовой, также надо есть больше рыбы, особенно лосося, семги, скумбрии. В них много Омега-3, укрепляющих иммунитет, сосуды, костную систему и защищающих от инфекций органы дыхания. Жирные кислоты можно потреблять также из грецких орехов, фасоли, льняных семян и чиа.
В зимнем рационе должны присутствовать растущие под землей овощи: морковь, свекла, картофель. Они богаты витамином А, а также углеводами, необходимыми для энергии.
Стоит обратить внимание и на цитрусовые. К примеру, в мандаринах и апельсинах много полезной клетчатки и флавоноидов.
«В холода надо есть супы. Бульон, вареные овощи, мясо легко усваиваются. После такого обеда насыщение будет чувствоваться без лишней тяжести в животе и желания тут же уснуть», – подытожила медик.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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