Врач предостерег Баскова от инсульта или инфаркта
46-летний исполнитель испугал поклонников своим видом. Он отек и при передвижении нуждался в помощи, когда поднимался на сцену.
Как выяснилось, недавно артист перенес операцию на ногах, отсюда и временная хромата. Флеболог Сергей Дробязго считает, что здоровье «золотого голоса России» пострадало из-за перегрузок в виде перелетов и концертов, сообщает Экспресс газета.
По словам сосудистого хирурга, такие проблемы бывают у мужчин и у женщин, но мужчины реже ходят по врачам. Дробязго также отметил, что коронавирус повысил у людей вероятность тромбозов.
Специалист порекомендовал Николаю заняться своим состоянием, потому что его могут подстерегать еще более серьезные последствия.
«Выросло количество инфарктов и инсультов. Советую сделать УЗИ вен и показаться специалисту», - сказал эксперт.
Флеболог при этом пояснил: если у Баскова обычный варикоз, от него можно избавиться без проблем. Реабилитация будет недолгой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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