Байден запретил российскому бизнесмену Виктору Буту возвращаться в США

Президент США Джо Байден своим указом запретил помилованному российскому бизнесмену Виктору Буту возвращаться в Штаты.

9 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на опубликованный на веб-сайте Министерства юстиции США указ президента Джозефа Байдена, сообщило о том, что освобождённому из американской тюрьмы россиянину Виктору Буту запрещено возвращаться в Штаты.

Помимо прочего, российский предприниматель не сможет получать прибыль в Соединённых Штатах с художественных или других произведений о своей жизни.

Примечательно, что отбывавшая срок в российской колонии баскетболистка сборной США Бриттни Грайнер, которую обменяли на Виктора Бута, пообещала, что вновь приедет в Россию.