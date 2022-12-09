В Рязани взрыв газа в жилом доме разрушил две квартиры
МЧС сообщило, что в результате взрыва газа в жилом доме в Рязани разрушены две квартиры.
9 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на Главное Управление МЧС России по Рязанской области, сообщило о том, что после взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани, вызвавшего обрушение межкомнатной перегородки, разрушены две квартиры.
Отмечается, что пожарные подразделения из-под завалов спасли двух молодых мужчин, которые были госпитализированы в учреждения здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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