NBC: Россия поставляет Ирану своё новейшее оружие в обмен на дроны

В Белом доме заявили, что Россия якобы поставляет Ирану своё новейшее оружие в обмен на дроны.

9 декабря американский телеканал NBC, со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя Белого дома, заявил о том, что Россия якобы оказывает Ирану военно-техническую поддержку на «беспрецедентном уровне» в обмен на поставки дронов-камикадзе.

Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подобную статью The Washington Post об иранских дронах, обвинив американскую газету в публикации информационных вбросов.