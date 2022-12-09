NBC: Россия поставляет Ирану своё новейшее оружие в обмен на дроны
В Белом доме заявили, что Россия якобы поставляет Ирану своё новейшее оружие в обмен на дроны.
9 декабря американский телеканал NBC, со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя Белого дома, заявил о том, что Россия якобы оказывает Ирану военно-техническую поддержку на «беспрецедентном уровне» в обмен на поставки дронов-камикадзе.
Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подобную статью The Washington Post об иранских дронах, обвинив американскую газету в публикации информационных вбросов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Лель рассказала, что Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после их ссоры на проекте «Суперстар! Возвращение»
Певица Катя Лель рассказала, что член жюри шоу "Суперстар! Возвращение"Лера Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после того, как раскритиковала номер артистки на камеру.Подробнее...
-
-
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет ПВО
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
Вайкуле исполняет композиции на русском языке, а ее украинские друзья ее в этом поддерживают
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ