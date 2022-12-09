Лель рассказала, что Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после их ссоры на проекте «Суперстар! Возвращение»
2022-12-09 20:40
Певица Катя Лель рассказала, что член жюри шоу "Суперстар! Возвращение"Лера Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после того, как раскритиковала номер артистки на камеру.
Катя Лель, вспомнив конфликте с Лерой Кудрявцевой на "Суперстар! Возвращение", рассказала, что ведущая принесла певице извинения за кулисами шоу.
Лель не в восторге от судейства на проекте. Кудрявцева особо придирчива к артистке.
Звезда сцены в интервью "МК" рассказала, что как только она и Кудрявцева очутились за кулисами, ведущая произнесла: "Ну ладно, не злись!".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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