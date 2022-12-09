Лель рассказала, что Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после их ссоры на проекте «Суперстар! Возвращение»

Певица Катя Лель рассказала, что член жюри шоу "Суперстар! Возвращение"Лера Кудрявцева извинилась перед ней за кулисами после того, как раскритиковала номер артистки на камеру.

Катя Лель, вспомнив конфликте с Лерой Кудрявцевой на "Суперстар! Возвращение", рассказала, что ведущая принесла певице извинения за кулисами шоу.

Лель не в восторге от судейства на проекте. Кудрявцева особо придирчива к артистке.

Звезда сцены в интервью "МК" рассказала, что как только она и Кудрявцева очутились за кулисами, ведущая произнесла: "Ну ладно, не злись!".