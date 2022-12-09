Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн

Представитель Белого дома Джон Кирби объявил о новом пакете военной помощи США Украине на 275 миллионов долларов.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, представитель Белого дома Джон Кирби в пресс-релизе анонсировал скорую отправку нового пакета военной помощи Соединённых Штатов Украине в размере 275 миллионов долларов.

Кирби уточнил, что в данный пакет войдут артиллерийские снаряды и «новые возможности для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам», в частности, атакам беспилотных летательных аппаратов.