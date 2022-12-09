Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex в 2024 году

Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны Skynex в начале 2024 года.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что концерн Rheinmetall изготовит две системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Skynex для Украины.

Отмечается, что Германия передаст системы Skynex стоимостью €182 миллиона, расходы на изготовление которых полностью покроет немецкое правительство, Украине лишь в начале 2024 года.