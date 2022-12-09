Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex в 2024 году
2022-12-09 20:53
Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны Skynex в начале 2024 года.
В пятницу, 9 декабря 2022 года, немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что концерн Rheinmetall изготовит две системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия Skynex для Украины.
Отмечается, что Германия передаст системы Skynex стоимостью €182 миллиона, расходы на изготовление которых полностью покроет немецкое правительство, Украине лишь в начале 2024 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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