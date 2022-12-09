Сборная Бразилии уступила команде Хорватии на чемпионате мира в Катаре
Футбольная сборная Бразилии проиграла команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Один из фаворитив чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии ведя по ходу встречи уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 2:4.
Основное время игры прошло с явным преимущество бразильцев, но благодаря самотверженной игре хорватов им удалось сохранить свои ворота неприкосновенными.
В первой пятнадцатиминутке первого дополнительно тайма Неймар выводит сборную Бразилии вперед. Этот гол стал для нападающего знаковым, ведь теперь он сравнялся с легендарным Пеле по количеству забитых мячей.
Однако счастье бразильцев было недолгим. Хорваты смогло сравнять счет и перевести игру в серию послематчевых пенальти, где одержали победу.
Опубликовано: Максим Алексеев
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