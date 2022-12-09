Брежнева расплакалась на концерте в Латвии, называя себя украинкой
2022-12-09 21:02
Певица Вера Брежнева не смогла сдержать слез на своем первом после 9-месячного перерыва концерте, который прошел в Латвии.
Исполнительница Вера Брежнева в первый раз выступила с концертом после 9 месяцев перерыва и…разрыдалась.
На выступлении звезда сцены не смогла сдержать слез, когда назвала себя украинкой.
Брежнева долгое время не могла выступать из-за тяжелого психологического состояния.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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