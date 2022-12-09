Хорватии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре

Футболисты сборной Хорватии по пенальти обыграли пятикратных чемпионов мира бразильцев и вышли в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

9 декабря на поле стадиона «Эдьюкейшн Сити» в городе Эр-Райян состоялся матч четвертьфинала чемпиона мира по футболу 2022 года между национальными сборными Хорватии и Бразилии.

Ни одна из команд не смогла забить гол в ворота противника в основное время матча, в овертайме хорваты и бразильцы забили по голу, но по результатам послематчевых пенальти сборная Хорватии одержала победу со счётом 4:2 над Бразилией и теперь сразится в полуфинале турнира с победителем встречи Нидерланды – Аргентина, который определится уже сегодня.