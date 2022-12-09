МИД Беларуси заявил о готовности Минска к транзиту украинского зерна в порты Литвы

Замглавы белорусского МИДа Юрий Амбразевич заявил Генсеку ООН АнтониуГутерришу о готовности Минска к транзиту украинского зерна в порты Литвы.

9 декабря официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик в пресс-релизе по итогам 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщил о том, что заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич уведомил главу организации Антониу Гутерриша о готовности Минска к транзиту зерна из Украины в порты Литвы.

Дюжаррик отметил, что Беларусь примет транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из литовских портов без каких-либо предварительных условий.