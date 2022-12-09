Хорватия по пенальти обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу

Это должна захватывающая игра и танцы после голов, а между тем Бразилия уступила Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

После 90 минут счет был 0:0, после дополнительного времени 1:1, а в серии пенальти Хорватия выиграла 4:2.

В 1/8 финала бразильцы показали атакующий футбол и обыграли Южную Корею со счетом 4:1. Хорватия боролась с Японией и, в итоге, победила только в серии пенальти.

"Канариньос" были абсолютными фаворитами, но финалисты ЧМ-2018 поставили перед ними сложную задачу. В первом тайме интереснее играла Хорватия – она использовали высокий прессинг, строила действия от обороны, не давая шансов Бразилии у своих ворот.

Ситуация немного изменилась после смены сторон. Южноамериканская команда пошла в атаку. У них были свои шансы после ударов Неймар и Пакеты, но голкипер "шашечных" Доминик Ливакович был великолепен в воротах.

За 90 минут не было забито ни одного гола, а в дополнительное время картина игры еще долго не менялась. Бразильцы пытались строить атаки, но хорваты мужественно защищались.

Наконец, в компенсированное время первой половины дополнительного времени пентакампеоны сделали ход. Неймар быстро разменял мяч с Пакетой, прошел мимо вратаря и отправил мяч в сетку.

Во второй половине дополнительного времени хорваты играли намного смелее и сумели сравнять счет на 117-й минуте. Мислав Орсич сыграл в контратаке справа, а Бруно Петкович пробил с точно пробил с 10 метров.

В серии пенальти героем стала Ливакович. Он отразил удар Родриго, и Маркиньос попал в штангу. Свои удары у хорватов использовали Влашич, Майер, Модрич, Орисич, а у Бразилии - Каземиро и Педро.

В полуфинале Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды - Аргентина, который начнется в 22:00.