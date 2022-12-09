МИД России закрыл въезд на территорию страны для 200 граждан Канады

Российский МИД ответной мерой закрыл въезд на территорию России для 200 граждан Канады.

В пятницу, 9 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации на официальном веб-сайте сообщила о создании санкционного «списка-200» в ответ на вводимые официальной Оттавой персональные против россиян.

Согласно данному списку, въезд на территорию России закрыт для 200 чиновников, парламентариев, правоохранителей, представителей экспертных кругов, а также активистов многочисленных пробандеровских структур, являющихся гражданами Канады.