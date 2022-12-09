Эксперты объяснили, почему в Китае вместо пяти часовых поясов используется всего один

Такое решение в 1949 году принял пришедший к власти Мао Цзэдун, решив, что таким образом страна лучше консолидируется.

В мире сегодня существует 24 часовых пояса, они более либо менее совпадают с географическими. Условная протяженность каждого часового пояса – 15 градусов. Но это только на бумаге. «На земле» с поясами в разных странах дела обстоит по-разному.

Любопытным примером может служить Китай. Географически через территорию этой страны проходит 5 часовых поясов, но де-факто в Китае используется только один.

В материковой части России - 11 часовых поясов. Во Франции 12, в Великобритании – 8, в США 11. А маленькие страны укладываются в пределы 1-2 часовых зон, благодаря этому местные власти законодательно принимают решение об использовании лишь одного часового пояса.

Но бывает и так, что в пределах одной страны некоторые регионы используют несколько часовых зон - как, например, Якутия в РФ, которая живет сразу по трем часовым поясам.

Китай в этом отношении - большое исключение. Во всем КНР используется одно время вместо пяти разных. В Китае также нет летнего и зимнего времени: здесь постоянно живут по зимнему формату.

Но так было не всегда: в 1912 году Пекинская обсерватория выделила для Поднебесной 5 часовых зон. После прихода в 1949 году к власти Мао Цзэдуна страна от них отказалась.

Причинами для этого назвали аргумент в пользу того, что единое время поможет консолидации многонационального Китая. К тому же это просто удобно. Да и для большинства населения время на часах имеет мало значения, потому что вся хозяйственная и общественная жизнь страны завязана на солнечный цикл, как и много веков назад.