СБУ провела обыски на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне

Агенты СБУ обнаружили 16 подозрительных лиц в ходе обысков на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в Чернобыльской зоне.

9 декабря Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обысков на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц, которых украинская спецслужба проверяет на причастность к преступлениям против государственной безопасности.

СБУ утверждает, что выявленные лица находились в ските незаконно, так как гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения.

Помимо прочего, агенты украинской спецслужбы обнаружили камуфляжную маскировочную сетку, которая используется для прикрытия вооружения, техники и инженерных сооружений от авиации и разведки противника на чердаке здания, где проходили обыски.