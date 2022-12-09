СБУ провела обыски на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне
Агенты СБУ обнаружили 16 подозрительных лиц в ходе обысков на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в Чернобыльской зоне.
9 декабря Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обысков на территории Пустынно-Николаевского скита, находящегося в Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц, которых украинская спецслужба проверяет на причастность к преступлениям против государственной безопасности.
СБУ утверждает, что выявленные лица находились в ските незаконно, так как гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения.
Помимо прочего, агенты украинской спецслужбы обнаружили камуфляжную маскировочную сетку, которая используется для прикрытия вооружения, техники и инженерных сооружений от авиации и разведки противника на чердаке здания, где проходили обыски.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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СБУ провела обыски на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне
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