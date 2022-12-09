В кишечнике жителя Нижнего Новгорода нашли десяток кукольных голов

Мужчина заявил, что он просто 3 дня употреблял головы кукол, чтобы получить новые ощущения.

Житель Нижнего Новогорода был доставлен в больницу с острой болью. В ходе обследования на УЗИ медики увидели на экране капсулы.

Врачи решили, что это могут быть запрещенные вещества, и вызвали полицию, сообщает Супер.ру.

По прибытии представителей правоохранительных органов хирурги извлекли предполагаемые капсулы-«закладки».

Но, к большому удивлению присутствовавших, в процессе манипуляций наружу посыпались мелкие кукольные головы.

Когда врачи и полицейские спросили у пациента, что это было, мужчина заявил, что он просто 3 дня употреблял головы кукол, чтобы получить новые ощущения.