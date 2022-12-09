AFP: Замглавы Европарламента задержан в Бельгии по обвинению в коррупции

APS
2022-12-09 22:34

Медиа сообщают о том, что в Европе задержан высокопоставленный чиновник из Европарламента.

В Бельгии сотрудники силовых ведомств задержали заместителя главы Европейского парламента.

Как сообщает телеграм-канал Вести, ссылаясь на информацию информационного агентства AFP.

"В Бельгии задержан замглавы Европарламента по делу о коррупции в связи с чемпионатом мира. Об этом сообщает AFP", - пишут Вести.

Опубликовано: Николай Скира







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