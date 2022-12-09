На Дану Борисову и ее дочь в Таиланде совершили нападение в такси

Дочь звезды в личном блоге рассказала, что во время поездки на такси водитель-таец купил запрещенные вещества и употреблял их прямо за рулем.

Отпуск Даны Борисовой изначально пошел не по плану. Сначала телеведущую не пустили на борт самолета из-за ошибки авиакомпании, и она была вынуждена поменять билеты.

А потом звездная мама с дочкой Полиной пострадали в Таиланде от действий таксиста-наркомана, сообщает Вокруг ТВ.

Дочь Даны в личном блоге рассказала, что они с матерью ехали на такси. Водитель-таец купил запрещенные вещества и употреблял их прямо за рулем.

«Пытался нас увезти и обокрасть. Слава Богу, мы успели сбежать в отель, но полицию в итоге не вызвали, а он лег спать в машине возле, утром будем разбираться», — написала Полина.