Младшего сына Тины Тернер нашли мертвым

62-летний Рональд был обнаружен в собственном доме. Четырьмя годами ранее покончил с собой старший сын звезды.

Сын Тины Тернер, 62-летний Рональд Тернер, умер через 4 года после того, как его старший брат Крейг совершил самоубийство, сообщает Рамблер.

Умерший в последние годы боролся с тяжелой формой онкологии, однако медики пока не установили, именно это стало причиной смерти или нет.

Как уточняет издание, у Рональда были проблемы с законом и наркотиками.

Из-за хранения запрещённых вещесте его несколько раз привлекали к ответу.

83-летняя Тина Тернер пока еще не прокомментировала трагедию, уточняет Рамблер.