Bild: ни одно из бомбоубежищ Германии не пригодно для использования
2022-12-10 00:44
В Германии не осталось бункеров-убежищ, пригодных для использования. Такую информацию опубликовало издание Bild.
Газета приводит данные Конференции МВД немецких федеральных земель, согласно которым во времена холодной войны в стране было 2000 бункеров.
Сейчас их осталось только 60, причем ни один бункер не пригоден для использования. В МВД считают, что Германии нужно разработать современную концепцию убежища.
По мнению специалистов, такие убежища можно создавать на подземных автомобильных паркингах и на станциях метро.
Опубликовано: Светлана Репина
WP: бизнесмен Ахметов обвинил Зеленского в попытке захватить власть на Украине
Аргентина обыграла Нидерланды и стала вторым полуфиналистом ЧМ по футболу
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины
МИД РФ: Евросоюз и НАТО хотят выдавить Россию из Закавказья
Reuters: Кличко допустил «апокалипсис» в Киеве зимой из-за ракетных ударов РФ