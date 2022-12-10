Bild: ни одно из бомбоубежищ Германии не пригодно для использования

В Германии не осталось бункеров-убежищ, пригодных для использования. Такую информацию опубликовало издание Bild.

Газета приводит данные Конференции МВД немецких федеральных земель, согласно которым во времена холодной войны в стране было 2000 бункеров.

Сейчас их осталось только 60, причем ни один бункер не пригоден для использования. В МВД считают, что Германии нужно разработать современную концепцию убежища.

По мнению специалистов, такие убежища можно создавать на подземных автомобильных паркингах и на станциях метро.